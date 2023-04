Quasi 200mila persone si erano riunite per la preghiera del venerdì: Israele ha dichiarato che l'uomo voleva rubare le armi a un agente

La polizia israeliana ha sparato e ucciso un uomo che avrebbe tentato di rubare le armi di un agente in un punto nevralgico di Gerusalemme. La polizia ha dichiarato che l’uomo ucciso aveva 26 anni e proveniva da un villaggio nel sud di Israele. Le autorità hanno detto che l’incidente nella Città Vecchia di Gerusalemme è avvenuto quando gli agenti hanno fermato l’uomo per interrogarlo fuori dal complesso della Moschea di Al-Aqsa. Più di 200.000 palestinesi si erano riuniti per le preghiere di mezzogiorno del venerdì. Ottantasei palestinesi sono stati uccisi da armi da fuoco israeliane o dei coloni quest’anno, secondo un conteggio dell’Associated Press. Nello stesso periodo, gli attacchi palestinesi hanno ucciso 15 israeliani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata