L'ex presidente è stato incriminato per aver comprato con 130mila dollari il silenzio della pornostar Stormy Daniels, dovrà essere in tribunale martedì

Sicurezza aumentata a Manhattan e intorno al procuratore distrettuale Alvin Bragg in vista dell’udienza di martedì contro l’ex presidente americano Donald Trump. Il tycoon è stato incriminato il 30 marzo per aver pagato 130mila dollari la pornostar Stormy Daniels durante la campagna elettorale del 2016 per farla tacere sulla loro relazione, e dovrà recarsi in tribunale martedì per la formalizzazione delle accuse. Si teme una possibile dimostrazione da parte dei sostenitori di Trump in quell’occasione.

