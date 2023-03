La polizia indaga per scoprire le cause del decesso. Si ipotizza si tratti di migranti

Sei corpi senza vita sono stati trovati in un’area paludosa del Quebec, vicino al confine con gli Stati Uniti. La polizia dei Mohawk di Akwesasne sta indagando per determinare la causa della morte. Non è stato ancora reso noto se si tratti di migranti che stavano cercando di attraversare il confine, tra le ipotesi considerate.

Nell’ultimo mese sono aumentati gli ingressi illegali

Il mese scorso, il servizio di polizia Mohawk di Akwesasne e la polizia tribale Mohawk di Saint Regis hanno riferito di un recente aumento di ingressi illegali attraverso le loro terre e corsi d’acqua. Alcuni migranti hanno richiesto il ricovero in ospedale. A gennaio, la polizia ha scoperto che persone coinvolte nel traffico di esseri umani hanno tentato di utilizzare le coste del fiume San Lorenzo.

