Il ministero della Difesa russo afferma che Mosca ha testato missili anti-nave nel Mar del Giappone. Il ministero ha riferito che due navi hanno lanciato un attacco missilistico simulato contro una finta nave da guerra nemica a circa 100 chilometri (60 miglia) di distanza. L’obiettivo, secondo quanto riferito, è stato colpito con successo da due missili da crociera Moskit. Il Moskit, il cui nome in codice Nato è SS-N-22 Sunburn, è un missile da crociera anti-nave supersonico con capacità di testate convenzionali e nucleari. L’esercitazione ha avuto luogo nella baia di Peter The Great nel Mar del Giappone, ma non fornisce coordinate più precise. Il ministero della Difesa giapponese non ha avuto una risposta immediata. La settima flotta della Marina degli Stati Uniti non ha risposto immediatamente alle richieste di commento.

Bombardamenti russi nella provincia di Sumy

Le forze russe hanno bombardato sei comunità nell’oblast di Sumy, sparando più di 130 di vari tipi di armi. Lo ha riferito l’amministrazione militare dell’oblast di Sumy su Telegram. La Russia ha bombardato le comunità di Esmanska, Bilopilska, Krasnopilska, Shalyinska, Velikopysarivska e Seredino-Budska. A seguito del bombardamento della comunità di Bilopilska, una donna civile che viaggiava con la sua auto dalla città di Bilopillya è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale.Nell’area sono stati registrati diciotto attacchi con vari tipi di armi, con più di 130 proiettili di artiglieria e mortaio, missili anticarro e granate contati come sparati dalle truppe russe.

Kiev: “Russia ha rapito 4.390 bambini orfani”

Sono “ufficialmente” 4.390 i bambini ucraini orfani rapiti dalla Russia. Lo ha riferito il ministro per il reinserimento dei territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk, come riferisce RBC-Ucraina. L’Ucraina raccoglie le prove della deportazione dei bimbi per presentarle alla Corte penale internazionale.

