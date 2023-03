Il rogo nella città di Ciudad Juarez. Ventinove i feriti, trasportati in quattro ospedali

Almeno 39 persone sono morte in un incendio scoppiato in un centro di detenzione per migranti a Ciudad Juarez, nel nord del Messico, vicino al confine con gli Stati Uniti. I media locali riferiscono che l’incendio è scoppiato nella tarda serata di lunedì. Ventinove i feriti, che sono stati trasportati in quattro ospedali, mentre le prime immagini mostrano file di corpi distesi e coperti da teli fuori dalla struttura. Al momento dell’incendio nella struttura erano detenuti 68 uomini provenienti dall’America centrale e meridionale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, il più grave mai registrato in Messico all’interno di una struttura per migranti.

