Diverse persone sono rimaste ferite. La polizia ha neutralizzato l'attentatore che era "armato di un grosso coltello", l'uomo ora è ricoverato in ospedale

Due donne sono state accoltellate a morte all’interno di un centro musulmano Ismaili a Lisbona. Lo riferisce una fonte della polizia all’agenzia portoghese Lusa. Le due vittime facevano parte del personale del centro.

La polizia portoghese ha sparato al sospetto attentatore. Lo riferisce il primo ministro portoghese Antonio Costa. L’uomo è ora ricoverato in ospedale, ha aggiunto Costa, definendo l’attacco un “atto criminale”. “Tutto fa pensare che si tratti di un incidente isolato”, ha precisato il primo ministro.

I musulmani Shia Imami Ismaili, generalmente noti come Ismailiti, appartengono al ramo sciita dell’Islam. Sono una comunità culturalmente eterogenea che vive in più di 25 Paesi del mondo. Il Portogallo non ha registrato attacchi terroristici significativi negli ultimi decenni e la violenza religiosa è praticamente sconosciuta.

La polizia intervenuta al centro Ismaili di Lisbona ha affermato che l’attentatore era “armato di un grosso coltello“. Gli agenti gli hanno ordinato di arrendersi, ma lui è avanzato verso di loro ed è stato “neutralizzato”. Lo si legge nel comunicato della polizia. Il sospetto è stato portato in un ospedale di Lisbona dove è stato tenuto in custodia dalla polizia. Secondo il comunicato, diverse altre persone sono rimaste ferite, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata