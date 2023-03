Circa 200 barili nel porto di Poole, si tratta di uno dei più grandi giacimenti petroliferi onshore in Europa

Le autorità britanniche hanno dichiarato lo stato di emergenza in merito a una fuoriuscita di petrolio che si è verificata presso l’impianto di Wytch Farm a Purbecks nel Dorset. Si tratta di uno dei più grandi giacimenti petroliferi onshore in Europa.

I commissari portuali di Poole (PHC), che regolano le attività nel porto del Dorset, nell’Inghiltetrra meridionale, hanno affermato che domenica si è verificata una perdita in un gasdotto gestito dalla società del gas Perenco, sotto Owers Bay. Perenco, il più grande giacimento petrolifero onshore del Regno Unito, ha affermato che una “piccola” quantità di fluido di giacimento (costituito per l’85% da acqua e per il 15% da petrolio) è fuoriuscito dal suo oleodotto e che, a partire dalla tarda notte di domenica, parte di esso era già stato recuperato.

La perdita proviene dall’impianto di Wytch Farm a Purbecks. La struttura, rilevata da Perenco nel 2011, era precedentemente gestita da BP. Perenco ha confermato che c’è stata una “perdita di petrolio limitata” in uno dei suoi pozzi a Wytch Farm. Dichiarato lo stato di emergenza. L’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria nel sud-ovest ha affermato che le persone non devono nuotare nel porto di Poole o nell’area circostante fino a nuovo avviso dopo la fuoruscita di petrolio.

