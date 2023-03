Almeno 26 persone sono morte a Rolling Fork, una delle zone più colpite dalla furia atmosferica

Continua a salire il bilancio delle vittime del devastante tornado che si è abbattuto sul Mississippi, negli Stati Uniti. Almeno 26 persone sono morte a Rolling Fork, nella Contea di Sharkey, la zona più colpita dalla furia del tornado, mentre decine di altre sono rimaste ferite. Drammatiche le immagini che arrivano dall’area dello Stato americano. “Preghiamo anche per la popolazione dello Stato del Mississippi, colpita da un devastante tornado”, ha detto papa Francesco durante l’Angelus in Piazza San Pietro. Il presidente Joe Biden ha ordinato l’invio di fondi federali nello Stato, firmando lo stato di emergenza per le contee di Carroll, Humphreys, Monroe e Sharkey, le aree più colpite nel Delta del Mississippi, una delle regioni più povere degli Stati Uniti.

