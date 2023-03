Il presidente ucraino indica 5 punti sui quali agire

Volodymyr Zelensky, nel suo discorso serale, rifererisce della sua partecipazione online alla riunione del Consiglio europeo. Il presidente ucraino ha chiesto ai leader Ue di agire rispetto a 5 ritardi che starebbero allungare la guerra. Zelensky ha chiesto di rimediare ai ritardi rispetto alla consegna di missili a lungo raggio, l’approvazione di nuove sanzioni alla Russia, la decisione della possibile fornitura di consegna di aerei da guerra moderni, il ritardo nelle negoziazioni per l’adesione all’Ue e l’attuazione del piano di pace di dieci punti proposto da Kiev. Il presidente ucraino annuncia poi che è stato firmato un accordo per aprire un ufficio di rappresentanza della Corte penale internazionale in Ucraina.

