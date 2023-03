La presidente della Commissione Ue al termine del Consiglio europeo

“C’è un argomento che è particolarmente importante per me ed è il caso dei bambini ucraini rapiti. Questo è un crimine di guerra. Oggi abbiamo 16.200 bambini che sono stati deportati finora, e queste azioni criminali hanno completamente giustificato i mandati di arresto emessi dalla Cpi”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. “In questo campo, in collaborazione con gli ucraini, io ed il primo ministro Morawiecki abbiamo lanciato un’iniziativa volta a riportare indietro i suoi figli che sono stati rapiti dalla Russia. Per questo organizzeremo una conferenza”, ha annunciato von der Leyen.

