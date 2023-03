L'ex presidente Medvedev: "Niente può essere escluso". Ancora attacchi nel Donetsk, missile colpisce un edificio che ospitava un centro di accoglienza umanitaria

In Ucraina le forze russe potrebbero spingersi fino a Kiev e anche Leopoli, se Mosca lo ritenesse necessario. La nuova minaccia arriva dall’ex presidente Dmitry Medvedev in un’intervista ai media russi.

“Non si può escludere nulla. Se serve andare a Kiev, allora dobbiamo andare a Kiev, e se dobbiamo andare a Leopoli, allora andremo a Leopoli per sterminare questo contagio” ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, in un’intervista ai principali media russi, tra cui Ria Novosti, che riporta le sue parole.

5 persone uccise in attacco russo a Kostantynivka

Almeno 5 persone, tre donne e due uomini, sono morte in un attacco russo nella notte sulla cittadina di Kostantynivka, nella regione Ucraina di Donetsk. Lo riporta il Servizio d’emergenza ucraino, come riporta Ukrinform. Kostantynivka si trova a circa 20 chilometri a ovest della città di Bakhmut. Le donne uccise avevano tra i 57 e i 62 anni.

Kiev, Meloni in Ue ha messo cose in chiaro per chi chiede stop armi

“Il presidente Meloni ha brillantemente messo le cose in chiaro per quegli europei che continuano a umiliare l’Europa chiedendo “di non aiutare l’Ucraina”. Lo scrive in un tweet il consigliere presidenziale ucraino Mikhaylo Podolyak. “Ogni richiesta del genere significa: noi, Europa, consentiamo l’invasione della Russia, gli omicidi di massa e la distruzione della legge. Questo è inaccettabile“, aggiunge Podolyak nel tweet.

Gruppo Wagner deporta abitanti di Bakhmut

Il gruppo Wagner ha iniziato a deportare i residenti rimasti a Bakhmut verso le aree occupare della regione Ucraina di Lugansk. È quanto riporta il Centro di resistenza nazionale ucraino (Nrc). Lo riporta la Cnn. Secondo Serhiy Cherevaty, portavoce delle forze armate ucraine nell’est, si tratta soprattutto di anziani che, nonostante gli appelli e le offerte delle autorità locali, non hanno voluto lasciare la città assediata.

Pentagono: “Rischio conflitto globale se Cina arma Russia”

Gli Stati Uniti non hanno prove sulla fornitura di armi dalla Cina alla Russia, ma se questa dovesse avvenire “prolungherebbe il conflitto in Ucraina e certamente lo amplierebbe potenzialmente non solo nella regione ma a livello globale”. È quanto ha affermato ieri il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, nell’audizione davanti alla sottocommissione Difesa della commissione Stanziamenti della Camera dei rappresentanti.

