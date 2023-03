In molti arrivano anche dalla Cisgiordania

Migliaia di fedeli musulmani si sono riuniti per la preghiera del venerdì nel complesso di Al-Aqsa a Gerusalemme. Molti sono arrivati anche dalla Cisgiordania per raggiungere il terzo sito più sacro dell’Islam, mentre è il luogo più sacro per gli ebrei, che lo chiamano Monte del Tempio. Le rivendicazioni contrastanti sul sito hanno scatenato numerosi episodi di violenza. Le crescenti tensioni in Cisgiordania e a Gerusalemme hanno sollevato il timore di violenze durante il mese sacro musulmano del Ramadan che è appena iniziato.

