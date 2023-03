Il presidente nel villaggio semidistrutto di Posad-Pokrovske

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è recato in visita nella regione di Kherson. Lo riferisce la presidenza ucraina, precisando che in particolare Zelensky è andato nel villaggio di Posad-Pokrovske, dove un gran numero di abitazioni e infrastrutture sono state danneggiate “come risultato dell’aggressione russa“. “Cercheremo di ricostruire prima dell’inverno. La nostra priorità è l’elettricità. L’acqua potabile sarà fornita secondo il programma. Ora inizieranno a lavorare sul piano. Penso che tutto andrà bene”, ha dichiarato Zelensky. La presidenza ucraina riferisce che “il presidente è stato informato che i residenti stanno gradualmente tornando nel villaggio e che il ripristino dell’elettricità e dell’approvvigionamento idrico è in corso, nonché che il dispensario è in fase di ricostruzione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata