Un ferito e auto sollevate dal vento

(LaPresse) Negli Stati Uniti un tornado si è abbattuto su un sobborgo di Los Angeles, a Montebello, in California. Una persona è rimasta ferita. Il tornado si è scatenato scoperchiando i tetti degli edifici e sollevando in aria le auto. “Sicuramente non è qualcosa di comune per la regione”, ha detto la meteorologa Rose Schoenfeld del servizio meteorologico.

