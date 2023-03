Le autorità musulmane in Arabia Saudita e in molti altri Paesi del Medio Oriente hanno detto che la luna crescente non era visibile martedì sera

Le autorità musulmane in Arabia Saudita e in molti altri Paesi del Medio Oriente affermano che il mese di digiuno del Ramadan di quest’anno inizierà giovedì 23 marzo in base all’avvistamento previsto della luna crescente. I chierici di tutta la regione hanno detto che la luna non era visibile martedì sera, il che significa che quasi certamente apparirà la sera successiva, preannunciando l’inizio del mese di osservanza.

Durante il Ramadan, i musulmani si astengono dal mangiare, bere, fumare e avere rapporti sessuali dall’alba al tramonto. Anche un piccolo sorso d’acqua o una boccata di fumo sono sufficienti per invalidare il digiuno. I chierici di tutta la regione hanno detto che la luna non era visibile martedì sera, il che significa che quasi certamente apparirà la sera successiva (mercoledì 22 marzo), preannunciando l’inizio del mese di digiuno.

La sera, la famiglia e gli amici si riuniscono e banchettano in un’atmosfera di festa. Il digiuno ha lo scopo di avvicinare i fedeli a Dio e di ricordare loro la sofferenza dei poveri. I musulmani sono tenuti a osservare rigorosamente le preghiere quotidiane e a impegnarsi in un’intensa contemplazione religiosa. Il digiuno è uno dei cinque pilastri dell’Islam ed è richiesto a tutti i musulmani in buona salute. Ma ci sono esenzioni per chi è malato e per le donne in gravidanza o che allattano. I bambini piccoli non sono tenuti a digiunare. L’Islam segue un calendario lunare, quindi il Ramadan inizia circa una settimana e mezza prima ogni anno. Alla fine del Ramadan, i musulmani celebrano la gioiosa festa dell’Eid al-Fitr, quando i bambini ricevono spesso nuovi vestiti e regali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata