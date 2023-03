L'annuncio nel parlamento inglese. Il ministro degli Esteri russo Lavrov: "Finirebbe male per Londra"

La Gran Bretagna fornirà a Kiev proiettili perforanti con una componente di uranio impoverito. Ad annunciarlo è stata nel parlamento inglese Annabelle Goldie, membro della Camera dei Lord. Alla richiesta di informazioni da parte di un altro rappresentante, Raymond Jolif, Goldie ha risposto: “Oltre alla concessione di uno squadrone di carri armati principali Challenger 2 all’Ucraina, forniremo munizioni tra cui proiettili perforanti che contengono uranio impoverito. Tali proiettili sono molto efficaci per sconfiggere i moderni carri armati e veicoli corazzati“.

Putin: “Reagiremo”

Dura la risposta da parte del presidente russo Vladimir Putin. “La Russia sarà costretta a reagire se l’Occidente inizierà a inviare armi con una componente nucleare”, ha detto il leader del Cremlino dopo l’incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Ha commentato la notizia anche la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. “Questi proiettili non solo uccidono, ma infettano l’ambiente e causano tumori nelle persone che vivono in queste terre“, ha scritto in un messaggio su Telegram, prima di aggiungere: “È ingenuo credere che solo coloro contro i quali verrà usato tutto questo diventeranno vittime. Quando si sveglieranno in Ucraina? I loro benefattori li stanno avvelenando“.

Lavrov: “Con armi all’uranio a Kiev finirebbe male per Londra”

In un’intervista al canale russo Rossiya-1, il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha detto che una possibile fornitura di munizioni all’uranio impoverito da parte del Regno Unito all’Ucraina finirebbe male per Londra. Lo riporta l’agenzia Tass. Secondo Lavrov, con questa fornitura, Londra dimostrerà la sua disponibilità ad assumersi “non solo rischi, ma violazioni del diritto internazionale umanitario“.

Shoigu: “Sempre più vicini a scontro nucleare”

Con la possibile fornitura di proiettili con uranio impoverito dal Regno Unito all’Ucraina “ci sono sempre meno passaggi” per uno scontro nucleare. Lo ha affermato il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, come riporta l’agenzia Tass.

