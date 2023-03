Sul posto, nel New Jersey, è intervenuta anche la polizia

Sulle coste di Sea Isle City, nel New Jersey, Stati Uniti, è stato trovato un branco di delfini spiaggiati. Sul posto sono intervenuti anche la polizia e i primi soccorritori che in attesa del Marine Mammal Stranding Center, hanno annaffiato gli animali con l’acqua dell’oceano. I membri repubblicani del Congresso, intanto, hanno chiesto di fermare tutti i progetti di energia eolica offshore in seguito alla morte di balene sulla costa orientale degli Stati Uniti: ne sarebbero decedute 29 a partire dal 1 dicembre scorso. In seguito è stata avviata un’indagine da parte della Camera sui piani di energia pulita dell’amministrazione Biden. Il Dipartimento per la Protezione Ambientale del New Jersey si è unito alla lista di agenzie governative che non hanno trovato alcun legame tra l’eolico offshore e la morte delle balene.

