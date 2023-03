Così il numero 1 di Kiev: "Finalmente un risultato legale internazionale davvero significativo"

“Questa settimana ha finalmente portato un risultato legale internazionale davvero significativo per l’Ucraina, per la giustizia. C’è un mandato della Corte penale internazionale per l’arresto del leader della Russia, e questo è un punto di svolta”. È quanto afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale quotidiano.

