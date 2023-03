Il 31enne Ali Ramzi al-Aswad sepolto a Damasco

Un comandante del gruppo militante ‘Movimento per il Jihad Islamico in Palestina’ è stato ucciso in Siria in quello che è, secondo l’accusa delle autorità locali, è stato un assassinio messo in atto da agenti israeliani. Il 31enne Ali Ramzi al-Aswad è stato sepolto nel cimitero dei martiri nel campo profughi palestinese di Yarmouk, nella zona meridionale di Damasco. Gli assassini gli hanno sparato più di 30 volte. Al momento non c’è stata alcuna dichiarazione da parte di Israele in relazione all’uccisione di al-Aswad.

