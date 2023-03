Il 21 marzo inizia il mese sacro dei musulmani

Ultimi preparativi a Gerusalemme prima dell’inizio del mese sacro musulmano del Ramadan. Alcuni volontari palestinesi si sono impegnati negli ultimi ritocchi del complesso della Moschea di Al-Aqsa. Si teme un’ulteriore escalation della tensione tra israeliani e palestinesi dopo le violenze degli ultimi giorni. Decine di migliaia di fedeli musulmani si recano a Gerusalemme per partecipare alle preghiere presso il complesso di Al-Aqsa, sacro anche per gli ebrei che lo chiamano Monte del Tempio. Dall’inizio dell’anno almeno 83 palestinesi, circa la metà dei quali affiliati a gruppi militanti, sono morti nei raid israeliani in Cisgiordania. Nello stesso periodo 14 persone – tutte civili tranne una – sono state uccise in attacchi palestinesi contro israeliani.

