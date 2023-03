Decorati con lanterne i vicoli della città vecchia

Gerusalemme est si prepara al mese di digiuno musulmano per il Ramadan. I residenti hanno decorato i vicoli della città vecchia con delle lanterne. In città la tensione è molto alta dopo le violenze delle ultime settimane tra israeliani e palestinesi: più di 200 palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano e più di 40 israeliani o stranieri sono stati uccisi in attacchi palestinesi in un anno di violenza.

