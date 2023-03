I due Paesi balcanici sperano di entrare presto nella Ue

L’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Joseph Borrell, ha dichiarato che la Serbia e il Kosovo hanno concordato misure per attuare un accordo mediato dall’Ue per normalizzare le relazioni tra i due nemici balcanici in tempo di guerra. “Le parti si sono pienamente impegnate a onorare tutti gli articoli dell’accordo e ad attuare tutti i rispettivi obblighi in modo opportuno e in buona fede”, ha detto Borrell in una conferenza stampa presso la località di Ohrid, nella Macedonia del Nord, dove ha tenuto un incontro di 12 ore con i leader di Serbia e Kosovo. Borrell ha descritto l’accordo come un “passo importante” per spianare la strada all’adesione della Serbia e del Kosovo all’Unione europea. I colloqui ad alto livello sono stati visti come un nuovo tentativo cruciale per allentare decenni di tensioni tra i due vicini e risolvere una delle dispute più lunghe d’Europa. Il presidente serbo Aleksandar Vucic e il primo ministro del Kosovo Albin Kurti hanno partecipato agli incontri, insieme agli inviati internazionali, tenendo colloqui bilaterali. Entrambi i paesi sperano di entrare a far parte dell’Unione Europea, ma prima devono ricucire le loro relazioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata