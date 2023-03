Una nota dell'Assistente per gli Affari Politici dell'Ufficio del leader iraniano si riporta la soddisfazione del re saudita Mohammad bin Salman all'accordo "raggiunto tra i due Paesi fratelli accolto con favore"

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha accetto l’invito a recarsi in Arabia Saudita arrivato dal re Mohammad bin Salman Al Sa’ud. Lo conferma la stampa iraniana che cita una nota dell’Assistente per gli Affari Politici dell’Ufficio del presidente iraniano in cui si riporta la soddisfazione del re saudita all’accordo “raggiunto tra i due Paesi fratelli accolto con favore“.”Il presidente Raisi ha accolto con favore l’invito e ha sottolineato la disponibilità dell’Iran ad ampliare la cooperazione”, sottolinea ancora la nota citata dai media iraniani.

