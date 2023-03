L'annuncio del capo della magistratura Gholamhossein Mohseni Ejehi

(LaPresse) Oltre 22mila persone, arrestate in occasione delle recenti proteste contro il governo di Teheran, sono state graziate. Lo ha annunciato il capo della magistratura dell’Iran Gholamhossein Mohseni Ejehi. I media statali, in precedenza, avevano già suggerito che l’ayatollah Ali Khamenei avrebbe potuto concedere la grazia in vista del Ramadan. Le proteste sono iniziate a settembre in seguito alla morte di Mahsa Amini, che era stata arrestata dalla cosiddetta polizia morale per avere indossato male il velo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata