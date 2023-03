Lineker è stato reintegrato dalla Bbc lunedì ed è tornato in studio insieme ai colleghi ex calciatori Alan Shearer e Micah Richards

Il presentatore della Bbc Gary Lineker è tornato in onda sabato per condurre la trasmissione sulla FA Cup. “Alan, è bello essere qui”, ha detto Lineker, con la voce più roca del solito, ma non ha fatto altri riferimenti all’allontanamento subito dopo un tweet critico nei confronti della politica migratoria del governo. Lineker è stato reintegrato dalla Bbc lunedì ed è tornato in studio insieme ai colleghi ex calciatori Alan Shearer e Micah Richards in vista del quarto di finale di FA Cup del Manchester City contro il Burnley all’Etihad Stadium.

Proprio Shearer, che insieme ad altri commentatori aveva scelto di non andare in onda la scorsa settimana, ha voluto affrontare il tema: “Volevo solo chiarire e dire quanto fossimo dispiaciuti per tutti gli spettatori che si sono persi lo scorso fine settimana”, ha detto Shearer, “è stata una situazione davvero difficile per tutti gli interessati. Senza alcuna colpa, alcune persone fantastiche della televisione e della radio sono state messe in una situazione impossibile. E non è stato giusto. Quindi è bello tornare a una sorta di normalità e parlare di nuovo di calcio”. Lineker ha risposto: “Assolutamente sì. Mi associo a questi sentimenti”.

