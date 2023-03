La fontana del prato nord della Casa Bianca è stata colorata di verde per celebrare il giorno di San Patrizio. Il presidente Usa Joe Biden ha ospitato il primo ministro irlandese, Leo Varadkar, dopo che la pandemia COVID-19 ha fatto saltare per due anni consecutivi l’incontro di lunga data per il 17 marzo. Biden ha dichiarato di voler visitare quest’anno sia la Repubblica d’Irlanda che l’Irlanda del Nord.

