La prima risale al 17 marzo del 1762

Anche gli Stati Uniti celebrano il giorno di San Patrizio. Migliaia di persone si sono radunate sulla Fifth Avenue di New York per assistere alla tradizionale parata che la ‘Grande Mela’ ospita ogni anno. La prima risale al 17 marzo del 1762.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata