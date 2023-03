Shahida Raza morta davanti alle coste calabresi

A Quetta, in Pakistan, i funerali di Shahida Raza, una delle vittime del naufragio di Cutro del 26 febbraio scorso. La donna, 27 anni, era la capitana della Nazionale di hockey del suo Paese. La famiglia ha raccontato che l’atleta ha tentato di emigrare in Europa per trovare un buon lavoro e guadagnare denaro per le cure del figlio disabile.

