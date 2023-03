Tensione in place de la Concorde. Gli agenti avrebbero utilizzato lacrimogeni per allontanare circa 2500 persone in protesta

Ancora caos in Francia a seguito delle proteste contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. Tensione soprattuto a Parigi, in place de la Concorde, dove sono in corso delle manifestazioni. La polizia, riporta Le Monde, avrebbe utilizzato i lacrimogeni per allontanare i circa 2.500 manifestanti presenti che avevano tentato di lanciare oggetti contro gli agenti in tenuta antisommossa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata