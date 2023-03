La Commissione europea ha presentato anche una proposta di regolamento per aumentare la produzione e la lavorazione delle materie prime critiche in Europa

Oggi la Commissione europea ha proposto il Net-Zero Industry Act per aumentare la produzione di tecnologie pulite nell’Ue e garantire che l’Unione sia ben attrezzata per la transizione verso l’energia pulita. La legge creerà condizioni migliori per avviare progetti net-zero in Europa e attrarre investimenti, con l’obiettivo che la capacità di produzione di tecnologie net-zero strategiche complessive dell’Unione si avvicini o raggiunga almeno il 40% del fabbisogno di diffusione dell’Unione entro il 2030.

Il Net-Zero Industry Act intende migliorare le condizioni per gli investimenti nelle tecnologie net-zero migliorando le informazioni, riducendo l’onere amministrativo per la creazione di progetti e semplificando i processi di rilascio delle autorizzazioni. Inoltre, la legge propone di dare priorità ai progetti strategici Net-Zero, ritenuti essenziali per rafforzare la resilienza e la competitività dell’industria dell’Ue, compresi i siti per lo stoccaggio sicuro della CO2 catturata. Potranno beneficiare di tempistiche di autorizzazione più brevi e procedure semplificate.

La legge fissa l’obiettivo dell’Ue di raggiungere una capacità di iniezione annuale di 50 milioni di tonnellate in siti strategici di stoccaggio di CO2 nell’Ue entro il 2030, con contributi proporzionali da parte dei produttori di petrolio e gas dell’Ue. Ciò eliminerà un importante ostacolo allo sviluppo della cattura di CO2 e stoccaggio come soluzione climatica economicamente valida, in particolare per i settori ad alta intensità energetica difficili da abbattere.

Von der Leyen: “Agiamo ora per soddisfare domanda green-tech”

“Abbiamo bisogno di un contesto normativo che ci consenta di accelerare rapidamente la transizione verso l’energia pulita. Il Net-Zero Industry Act farà proprio questo. Creerà le migliori condizioni per quei settori che sono cruciali per noi per raggiungere lo zero netto entro il 2050: tecnologie come turbine eoliche, pompe di calore, pannelli solari, idrogeno rinnovabile e stoccaggio di CO2. La domanda sta crescendo in Europa e nel mondo e stiamo agendo ora per esserne certi possiamo soddisfare una parte maggiore di questa domanda con l’offerta europea”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una nota.

Piano per estrarre e lavorare minerali critici in Europa

La Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento per aumentare la produzione e la lavorazione delle materie prime critiche in Europa. Oltre a un elenco aggiornato di materie prime critiche, la legge individua un elenco di materie prime strategiche, fondamentali per le tecnologie importanti per le ambizioni verdi e digitali dell’Europa e per le applicazioni di difesa e spaziali, pur essendo soggette a potenziali rischi di approvvigionamento in futuro. Il regolamento stabilisce chiari parametri di riferimento per le capacità nazionali lungo la catena di approvvigionamento strategica delle materie prime e per diversificare l’approvvigionamento dell’Ue: almeno il 10% del consumo annuo dell’Ue per l’estrazione, almeno il 40% del consumo annuo dell’Ue per la trasformazione e almeno il 15% del consumo annuo dell’Ue per il riciclo.

“Se i livelli per l’estrazione, la lavorazione e il riciclo “saranno raggiunti, contribuiranno in modo significativo agli sforzi di diversificazione richiesti, al fine di garantire che, entro il 2030, non più del 65% del consumo annuo dell’Unione di ciascuna materia prima strategica in qualsiasi fase pertinente della trasformazione provenga da un singolo paese terzo”.

Stati dovranno adottare misure per smaltimento rifiuti materie prime

“Gli Stati membri dovranno adottare e attuare misure nazionali per migliorare la raccolta dei rifiuti ricchi di materie prime critiche e garantirne il riciclaggio in materie prime secondarie critiche. Gli Stati membri e gli operatori privati dovranno esaminare il potenziale di recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione nelle attuali attività minerarie, ma anche dai siti storici di rifiuti minerari. I prodotti contenenti magneti permanenti dovranno soddisfare i requisiti di circolarità e fornire informazioni sulla riciclabilità e sul contenuto riciclato”. È quanto prevede la proposta di regolamento per le materie prime critiche presentata oggi dalla Commissione europea.

Von der Leyen: “Più minerali critici da partner affidabili”

“Questa legge ci avvicinerà alle nostre ambizioni climatiche. Migliorerà in modo significativo la raffinazione, la lavorazione e il riciclaggio di materie prime critiche qui in Europa. Le materie prime sono vitali per la produzione di tecnologie chiave per la nostra duplice transizione, come la generazione di energia eolica, lo stoccaggio dell’idrogeno o le batterie. E stiamo rafforzando la nostra cooperazione con partner commerciali affidabili a livello globale per ridurre le attuali dipendenze dell’Ue solo da uno o pochi paesi. È nel nostro reciproco interesse aumentare la produzione in modo sostenibile e allo stesso tempo garantire il massimo livello di diversificazione delle catene di approvvigionamento per le nostre imprese europee”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una nota.

