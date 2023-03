Il comandante dell'unità missilistica dell'esercito ha affermato che se dovessero combattere un nemico lo annienterebbe sicuramente

La Corea del Nord ha confermato che il 14 marzo un’unità missilistica dell’esercito ha condotto un’esercitazione, lanciando un missile balistico in mare. Il comandante dell’unità ha affermato che se dovesse combattere un nemico lo annienterebbe sicuramente. Lo riporta l’agenzia statale Kcna.

L’11ª compagnia di assalto a fuoco dell’unità Nord coreane che ha partecipato all’esercitazione, ha precisato di aver lanciato due missili terra-terra in un sistema a medio raggio. Lo riporta l’agenzia statale Kcna. I missili lanciati in un’area intorno alla contea di Jangyon, nella provincia di South Hwanghae, hanno colpito con precisione l’obiettivo, l’isolotto di Phi, nelle acque al largo di Pangjin-dong, distretto di Chongam, città di Chongjin, nella provincia di North Hamgyong, a 611,4 km di distanza dal punto in cui sono stati lanciati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata