Sindacati chiedono un aumento salariale del 10,5%. I datori di lavoro fin qui hanno offerto +5%

Lunedì giornata di scioperi in diversi aeroporti della Germania. A Berlino sono state cancellate circa 200 partenze e si prevede che circa un terzo dei 200 arrivi previsti verrà cancellato. L’aeroporto di Amburgo, invece, ha dichiarato che tutte le 123 partenze previste durante lo sciopero sono state cancellate e almeno 50 dei 121 arrivi previsti. I sindacati chiedono un aumento salariale del 10,5%, mentre i datori di lavoro hanno finora offerto un aumento del 5%, diviso in due fasi, e pagamenti una tantum di 2.500 euro per ciascun dipendente. Il prossimo round di trattative dovrebbe iniziare il 27 marzo.

