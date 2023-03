Strage in Germania. Sette persone sono state uccise e altre otto ferite a colpi di arma da fuoco, esplosi ad Amburgo in serata. Secondo quanto riporta Bild la sparatoria è avvenuta in una chiesa dei testimoni di Geova, nel quartiere Asteldrof, intorno alle 21:00.

L’autore della strage potrebbe essere tra le persone decedute o all’interno dell’edificio. Lo ha reso noto la polizia di Amburgo in un comunicato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata