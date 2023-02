In tilt il sistema informatico della compagnia tedesca

Vai in tilt il sistema informatico per gli imbarchi di Lufthansa ed è caos voli in Germania con ritardi e cancellazioni. Chiuso l’aeroporto di Francoforte con aerei dirottati verso Norimberga, Colonia e Duesseldorf. Gravi disagi anche negli scali di Amburgo e Monaco di Baviera. Ad essere coinvolte sono tutte le compagnie legate al vettore tedesco.

