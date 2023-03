Lo sostiene il think tank americano Institute for the Study of War. La portavoce di Zacharova smentisce

In Russia si registra una perdita del controllo del governo sulla sfera dell’informazione del Paese. Lo afferma il think tank americano Institute for the Study of War. Secondo Isw la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha confermato “lotte intestine nella cerchia ristretta del Cremlino“ e che il Cremlino ha effettivamente ceduto il controllo sullo spazio informativo del paese, con Putin incapace di riprendere prontamente il controllo.

Poche ore dopo l’uscita di queste dichiarazioni, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito un falso e un altro attacco informativo le dichiarazioni attribuitele secondo cui avrebbe parlato di “lotta delle élite” in Russia. Zakharova ha rimarcato sul suo canale Telegram che “Si tratta dell’ennesimo attacco informativo che va avanti da un anno sullo sfondo di incessanti minacce di ritorsioni dirette. Non sono le ultime fake”.

