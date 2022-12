Secondo il portavoce russo, Dmitry Peskov "i passi di Zelensky verso la pace fanno continuare le ostilità"

Il ritiro delle truppe russe dall’Ucraina entro la fine del 2022 “è fuori questione”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ai giornalisti. Secondo Peskov Kiev deve “tenere conto” che la Russia “ha nuove entità, apparse come risultato dei referendum tenuti su questi territori”. “Senza tenere conto di queste nuove realtà”, ha aggiunto Peskov, “qualsiasi progresso (verso un accordo ndr) è impossibile”.

“Passi Zelensky verso pace fanno continuare ostilità”

Secondo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, le proposte del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sui ‘passi verso la pace’ sono invece “tre passi verso la continuazione delle ostilità“.

Il leader di Kiev era intervenuto alla riunione virtuale dei leader del G7 proponendo alla Russia di fare un passo concreto e significativo verso una soluzione diplomatica. Per Zelensky l’arrivo del Natale è il momento per le persone normali di pensare alla pace, non all’aggressione. “Suggerisco alla Russia di provare almeno a dimostrare che è in grado di abbandonare l’aggressione. Sarebbe giusto iniziare il ritiro delle truppe russe dal territorio dell’Ucraina, riconosciuto a livello internazionale, proprio questo Natale. Se la Russia ritirerà le sue truppe dall’Ucraina, garantirà una cessazione duratura delle ostilità” le parole del presidente ucraino.

Truppe Kiev danneggiano ponte di Melitopol

Le truppe di Kiev hanno danneggiato nella notte il ponte fuori dalla città dell’Ucraina meridionale di Melitopol che collega le due sponde del fiume Molochna. Lo rende noto il Guardian, citando Euromaidan Press. Il ponte, nella zona della regione di Zaporizhzhia occupata dai russi, è una delle vie di comunicazione terrestri più utili alle truppe russe per ricevere rifornimenti perchè collega direttamente la regione alla Crimea occupata.

