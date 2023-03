Le parole di Qin Gang: "Non abbiamo creato la crisi"

Nella sua prima conferenza stampa da quando è entrato in carica, il nuovo ministro degli Esteri cinese Qin Gang ha condannato le minacce alla Repubblica Popolare Cinese per la sua posizione sulla crisi ucraina dicendo che sono “assolutamente inaccettabili“. “La Cina non ha creato la crisi e non ha fornito armi a nessuna delle due parti in conflitto”, ha detto Qin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata