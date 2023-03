Parole durissime del ministro degli esteri Qin Gang a margine dei lavori dell’Assemblea Nazionale del Popolo: "Washington vuole sopprimerci"

Messaggio chiaro agli Stati Uniti. Nella tradizionale conferenza stampa annuale del ministro degli Esteri, a margine dei lavori dell’Assemblea Nazionale del Popolo, il neo-ministro Qin Gang non fa di certo giri di parole per lanciare un avvertimento a Washington. Qin, ex ambasciatore proprio negli Stati Uniti e ministro in carica da due mesi, dipinge gli Usa e i suoi alleati come fonte di tensione e conflitto, mentre elogia il rapporto di Pechino con Mosca.

“Se gli Stati Uniti non frenano, ma continuano ad accelerare sulla strada sbagliata, nessun guardrail può impedire il deragliamento e sicuramente ci saranno conflitti e scontri” ha detto il ministro degli Esteri cinese.”Tale competizione è una scommessa spericolata, con la posta in gioco che sono gli interessi fondamentali dei due popoli e persino il futuro dell’umanità”, ha affermato.

“In questo caso la percezione e le opinioni degli Stati Uniti sulla Cina sono gravemente distorte. Considerano la Cina come il suo principale rivale e la sfida geopolitica più consequenziale”, ha aggiunto Qin. “Questo è come il primo bottone di una camicia che viene messo male e il risultato è che la politica Usa-Cina ha deviato completamente dalla pista razionale e solida”.

Cina e Russia insieme sono forza multipolarismo

Le relazioni russo-cinesi sono la chiave per l’equilibrio strategico globale e la stabilità. Lo ha annunciato durante la conferenza stampa annuale a margine della sessione dell’Assemblea nazionale del popolo, il Parlamento, il ministro degli Esteri cinese Qin Gang, citato dalla Tass.”Cina e Russia insieme promuovono il multipolarismo e la democratizzazione delle relazioni internazionali e assicurano stabilità e equilibrio strategico globale”, ha sottolineato.

