Viaggiavano su un minivan, sono stati coinvolti in una sparatoria

Le autorità messicane stanno cercando quattro cittadini statunitensi segnalati dall’FBI come rapiti nella città di confine di Matamoros dopo che uomini armati hanno aperto il fuoco sul veicolo su cui viaggiavano. Si ritiene che siano entrati in Messico dal Texas la scorsa settimana per acquistare medicine, ma sono stati coinvolti in una sparatoria che ha ucciso almeno un cittadino messicano, hanno riferito funzionari statunitensi e messicani. I quattro erano a bordo di un minivan bianco targato North Carolina.

