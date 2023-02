Decine di migliaia nel centro della capitale Città di Messico

Decine di migliaia di persone hanno riempito la piazza principale di Città del Messico per protestare contro le modifiche alla legge elettorale messicana da parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un cambiamento che, secondo loro, mina la democrazia. La piazza ufficialmente contiene 100mila persone, ma molti manifestanti che non sono riusciti a entrare nella piazza si sono riversati nelle strade vicine. I manifestanti erano vestiti principalmente di bianco e rosa – il colore del National Electoral Institute – e hanno scandito slogan come “Non toccare il mio voto!”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata