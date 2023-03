Sono oltre 5mila i casi denunciati alle autorità, molte ragazze hanno avuto bisogno di ricorrere a cure ospedaliere

Il vice ministro dell’Interno iraniano, Majid Mirahmadi, ha dichiarato alla televisione di stato di Teheran che le autorità hanno arrestato “un certo numero di sospetti” per i casi di avvelenamento di studentesse che si sono verificati nel Paese.

Sono oltre 5mila i casi di studenti, in gran parte studentesse, colpiti da avvelenamento in Iran. Lo riporta il Daily Mail citando un membro della commissione di inchiesta di Teheran che indaga sul caso. I primi episodi si sono verificati a novembre, con alcuni studenti che hanno avuto bisogno di ricorrere a cure ospedaliere.

Insegnanti in piazza dopo intossicazione studenti, interviene polizia

Gli insegnanti iraniani hanno organizzato proteste in diverse città dopo i casi di sospetti avvelenamenti che hanno interessato migliaia di studentesse.Le forze di sicurezza hanno interrotto molte delle manifestazioni usando cannoni ad acqua e gas lacrimogeni, hanno reso noto gli attivisti. Finora almeno 127 scuole hanno segnalato casi sospetti di avvelenamento, secondo i dati raccolti dal quotidiano riformista di Teheran Etemad. Video e foto online hanno mostrato insegnanti che manifestavano in diverse città iraniane, tra cui Ahvaz, Isfahan, Karaj, Mashhad, Rasht, Sanandaj, Saqqez e Shiraz. Gli attivisti, che si identificano come appartenenti al Consiglio di coordinamento dei sindacati degli insegnanti dell’Iran, hanno affermato che la polizia ha usato spray al peperoncino e cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti a Mashhad, Rasht e Saqqez.

