Incidente sulla U.S. Route 15 nel Maryland: in fiamme veicolo e case

Un’autocisterna si è ribaltata lungo l’autostrada U.S. Route 15 all’altezza di Frederick, nel Maryland, Stati Uniti, sprigionando un incendio. Il conducente del mezzo è morto. Le fiamme si sono propagate investendo anche diverse abitazioni, hanno fatto sapere le autorità. Secondo la ricostruzione, il veicolo si è ribaltato, ha colpito un albero ed è esploso. La U.S. Route 15 – che si snoda attraverso gli Stati della Carolina del Sud, Carolina del Nord, Virginia, Maryland, Pennsylvania e New York – è stata chiusa in entrambe le direzioni. La causa dell’incidente è sotto inchiesta.

