L'ex presidente americano sostiene che continuerà la sua campagna elettorale anche se incriminato

L’ex presidente Donald Trump continuerebbe la sua terza campagna presidenziale anche se incriminato. Lo ha detto parlando ai giornalisti prima di un raduno di sostenitori conservatori sabato. Trump ha affermato: “Assolutamente, non penserei nemmeno di lasciare”. L’ex presidente è sotto inchiesta nella indagine sul suo tentativo di ribaltare i risultati delle elezioni del 2020 e la sua gestione di documenti riservati, tra le altre questioni. I partecipanti hanno dato a Trump un benvenuto da eroe all’annuale Conservative Political Action Conference. Trump ha detto: “Finiremo quello che abbiamo iniziato”.

“Completeremo la missione. Assisteremo a questa battaglia fino alla vittoria finale“, ha detto Trump. Mentre il CPAC era una volta una tappa obbligata per i candidati che pensavano alla corsa presidenziale repubblicana, il governatore della Florida Ron DeSantis, che è visto come uno dei migliori potenziali sfidanti di Trump, e altri importanti probabili contendenti hanno saltato il raduno di quest’anno. La duratura popolarità dell’ex presidente presso questo segmento di elettori è stata dimostrata durante la conferenza di questa settimana. Alcuni partecipanti indossavano abiti a tema Trump, con cappelli “MAGA” (Make America Great Again) e giacche con paillettes.

“Questa è la battaglia finale – loro lo sanno, io lo so, tu lo sai, tutti lo sanno. O vincono loro o vinciamo noi. E ti prometto questo: se mi rimetti alla Casa Bianca, il loro regno finirà e l’America sarà di nuovo una nazione libera”, ha detto Trump.

Sulla guerra in Ucraina

“Sono l’unico candidato che può fare questa promessa: impedirò la terza guerra mondiale“. Lo ha detto l’ex presidente Donald Trump, – come riferisce la Cnn – aggiunegndo che non rinuncerebbe alla corsa presidenziale del 2024 se fosse incriminato in una qualsiasi delle indagini federali e statali che deve affrontare.”Non penserei nemmeno di andarmene”, ha detto anche Trump ai giornalisti alla Conservative Political Action Conference nel Maryland, dove i partecipanti lo hanno nominato il loro candidato presidenziale preferito poco prima che salisse sul palco.

