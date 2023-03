Kiev: "I russi non hanno ancora preso il controllo della città"

In Ucraina continua l’assedio russo sul Bakhmut, città simbolo della resistenza, dove si combatte strada per strada. Kiev esclude il ritiro e dice che le truppe di Mosca non hanno ancora preso il controllo della città, ma l’esercito ucraino è sempre più sotto pressione.

