Proseguono le proteste in Israele contro la riforma della Giustizia voluta dal governo di Benjamin Netanyahu. Legge che introdurrebbe la pena di morte per i terroristi che uccidono gli israeliani. Migliaia di persone sono scese per strada a Tel Aviv per manifestare. Una folla, inoltre, si è riunita davanti agli uffici diplomatici degli Stati Uniti per chiedere aiuto nel fermare il piano di riforma del primo ministro.

