Folla fuori dal negozio, la donna scortata dalle forze dell'ordine

Una folla di manifestanti si è ammassata davanti a un salone di Tel Aviv dove la moglie del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Sara, si stava facendo fare i capelli. I media israeliani hanno riferito che la polizia è stata chiamata in soccorso della donna mentre i manifestanti scandivano il coro: “il Paese sta bruciando e Sara si sta tagliando i capelli!”. I video sui social mostrano centinaia di persone fuori dall’edificio, che urlano e suonano i clacson. Da giorni va avanti un dura protesta in Israele contro la riforma del sistema giudiziario voluto da Netanyahu. E anche la moglie Sara, già nella bufera per aver sottratto fondi pubblici, è finita nel mirino dei manifestanti.

