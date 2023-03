Il primo ministro parla dopo che la moglie è stata assediata da manifestanti mentre si trovava in un salone di parrucchieri a Tel Aviv

“Minacciare di assediare mia moglie in un salone di parrucchiere a Tel Aviv non è un’espressione di protezione dei diritti individuali, è calpestare i diritti individuali. Paragonarmi a Hitler o a Ceaușescu, che è stato giustiziato, non è una critica legittima. E’ una chiara istigazione all’omicidio, è marcare un bersaglio”, ha detto Netanyahu. “Il gruppo estremo e pericoloso che sta guidando questi atti vuole provocare una crisi costituzionale”, ha aggiunto.

Sara Netanyahu, moglie del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, è stata assediata da manifestanti mentre si trovava in un salone di parrucchieri a Tel Aviv. In questa città, come in molte altre nel Paese, proseguono da giorni le proteste contro la riforma della giustizia. Legge che introdurrebbe la pena di morte per i terroristi che uccidono gli israeliani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata