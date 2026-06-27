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sabato 27 giugno 2026

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Giappone, la tempesta tropicale Mekkhala si abbatte sul Paese

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La tempesta tropicale Mekkhala si è abbattuta sul Giappone portando forti piogge. L’Agenzia meteorologica nipponica ha segnalato un elevato rischio di frane in alcune zone del Kanto, regione centro-orientale dell’isola principale del Paese, Honshū. Inoltre, è stata emessa un’allerta di livello 4, il secondo livello più alto, nelle prefetture di Shizuoka, Kanagawa e Chiba, consigliando alla popolazione di evacuare le aree a rischio. Il maltempo ha anche causato disagi alla rete ferroviaria nazionale, provocando gravi ritardi e sospensioni del servizio in varie regioni.