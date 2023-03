Una rara ondata di freddo ha causato una bufera sulle montagne di San Bernardino

Gli abitanti della cittadina montana di Crestline, in California, hanno scritto “Aiutateci” sulla neve dopo essere rimasti bloccati nel loro villaggio a causa di una tempesta artica. Una rara ondata di freddo di fine febbraio ha causato una rara bufera di neve a est di Los Angeles, nelle montagne di San Bernardino, dove migliaia di persone vivono ad alta quota in comunità rurali o vi si recano per attività ricreative tutto l’anno. Una nevicata straordinaria ha seppellito case e aziende, mettendo a dura prova le capacità dei mezzi spalaneve. Lo scorso fine settimana, tutte le autostrade che conducono alle montagne sono state chiuse e da allora sono state aperte a intermittenza ai residenti e ai convogli di camion carichi di cibo o di altri rifornimenti. Lunghe le file per comprare provviste al locale negozio di alimentari. La contea di San Bernardino è una delle 13 contee in cui il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza a causa dell’impatto del maltempo. Le massicce nevicate hanno anche fatto crollare alcuni tetti per il troppo peso.

