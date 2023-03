Nessun ritrovamento di prove sostanziale emerso dalle ricerche della polizia

Sesto arresto da parte della polizia di Hong Kong per il caso dell’omicidio della modella Abby Choi, il cui corpo è stato trovato fatto a pezzi nascosto in un frigorifero giorni fa. L’arresto del 41enne ha portato a sei il numero totale di persone presumibilmente coinvolte nel caso. Gli agenti ritengono che l’uomo, che lavorava in una società di noleggio di yacht, abbia tentato di aiutare un altro sospetto a fuggire da Hong Kong, secondo quanto dichiarato dal sovrintendente di polizia Alan Chung. All’inizio di questa settimana, l’ex marito di Choi, Alex Kwong, suo padre, Kwong Kau, e suo fratello, Anthony Kwong, sono stati accusati di omicidio. La madre di Alex Kwong, Jenny Li, è accusata di aver intralciato il corso della giustizia. Tutti e quattro sono stati trattenuti senza cauzione.

Un’altra donna, arrestata con l’accusa di aver aiutato altri sospetti, è stata rilasciata su cauzione in attesa di ulteriori indagini. La polizia di Hong Kong ha anche dichiarato di non aver trovato prove concrete durante la perquisizione di una discarica vicina al ritrovamento, dopo tre giorni di ricerche.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata